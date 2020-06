Si gioca fino quasi a mezzanotte, lo Spezia in campo il 23 giugno?

La Spezia - Gli orari della serie A in versione "estiva" dovrebbero essere applicati anche alla serie B. E così si va verso un anticipo alle 17.15, il grosso delle partite con inizio alle 19.30 e le serali spostate addirittura alle 21.45, che finiranno dunque qualche minuto prima di mezzanotte. Il giorno per conoscere i calendari però è domani, quando le venti società cercheranno una posizione comune da sottoporre poi lunedì prossimo al Consiglio federale.

Ma già domani pomeriggio si capirà se prevarrà la linea che vorrebbe ricominciare con il recupero di Ascoli-Cremonese o quella che ripartirebbe con il 29esimo turno per poi accendere i fari del "Del Duca" qualche giorno dopo. A occhio e croce lo Spezia dovrebbe scendere in campo di nuovo tra tre settimane, tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno. Si riparte dal Picco contro l'Empoli.