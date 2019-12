Si esalta tutta la difesa, le mezzeali messe nell’angolo

La Spezia - Scuffet 7 - La botta rimediata da Capradossi non gli leva la lucidità per alzare il sinistro sul tiro di Aramu da due passi. Dovrà sventarne almeno un altro paio, dando sicurezza con il suo gioco di piede.



Ferrer 7 - Uno degli architravi della partita di sofferenza dello Spezia, lì dove c’è Vacca ma si sposta spesso anche Aramu. Meno bello quando sale, ma oggi basta questo.



Erlic 7 - Quando l’attaccante è più veloce serve allungare la gamba in tackle. Così è sia con Di Mariano che con Capello, che provano a guizzare alle sue spalle.



Capradossi 7,5 - Di testa non ne concede mezza e di passo tiene testa ai veloci di Dionisi. Ha il piglio del leader ormai.



Marchizza 7 - Difensore completo, mai in ambasce né quando bisogna difendere palla a terra e neanche quando iniziano ad arrivare lanci lunghi per Zigoni.



Maggiore 5,5 - Secondo giallo per aver appoggiato una mano sulla schiena ad un avversario. Decisione incredibile di Pezzuto che interrompe una prestazione comunque piuttosto opaca del centrocampista.



Bartolomei 6 - Di contrasti in mezzo al campo se ne vincono ben pochi questo pomeriggio in cui il palleggio è faticoso e poco produttivo. Poi in mezzo si rimane anche in due e viene fuori quel fuoco in più che serve per portarla a casa.



Mastinu 5 - Fuori dal gioco, non riesce praticamente mai a trovarsi lo spazio per lanciare i compagni e per prendere Sucic che spinge moltissimo (dal 10’st Buffonge 6 - Tutto sommato positivo, più ordinato in campo dell’ultima volta in cui lo avevamo visto)



Ragusa 5,5 - Una manciata di occasioni per andare all’uno contro uno, ma oggi l’invenzione manca e allora il pallone lo trova più che altro quando ripiega a difendere (dal 17’st Ricci F. 5,5 - Non sposta gli equilibri rispetto a chi sostituisce)



Gudjohnsen 5,5 - Si vede soprattutto nella sua area visto che il Venezia batte un calcio d’angolo dietro l’altro e servono i suoi centimetri per allontanare il pericolo.



Bidaoui 6 - Non risparmia neanche una tacchetta della batteria, ma nel grande lavoro di vai e torna sulla fascia si perde la sua qualità (dal 44’st Terzi sv)





All. Vincenzo Italiano 7 - Il Venezia recupera palla e verticalizza, lo Spezia macina passaggi in maniera laboriosa e non trova sbocco. La partita è più o meno questa, un passo indietro rispetto alle ultime uscite dal punto di vista del gioco anche per merito degli avversari. Si esalta dunque la solidità degli aquilotti, che oggi hanno davvero una grande solidità confermata dall’aver portato a casa un punto anche in un pomeriggio così complicato.

Dopo quell’assurda espulsione non tocca il centrocampo, sia per necessità che per virtù, e decide per un difensore in più solo quando Dionisi mette dentro Zigoni. La mossa funziona. Anzi, con un po’ più di calma si sarebbe potuto tenere il pallone alto e concedere qualche possesso in meno agli avversari. Punto preziosissimo.