La Spezia - Si è costituito ieri presso il Circolo Arci del Canaletto il Sampdoria Club “Spezia Blucerchiata” che vuole rappresentare un punto di riferimento di tutti i sostenitori dell’UC Sampdoria nella provincia della Spezia. È stata nominato in qualità di Presidente Filippo Vergassola.

“Il prossimo appuntamento sarà il 15/2 alle 18.00 con la Festa del Tesseramento: sarà possibile sottoscrivere la propria tessera per la stagione calcistica in corso. All’iniziativa seguirà un rinfresco offerto dal Club.

La risposta della prima riunione è stata molto buona e siamo particolarmente lieti che tanti appassionati dei colori più belli del mondo ci abbiano contattato in questi giorni. Registriamo grande entusiasmo intorno al Club e pensiamo che anche grazie alla grande disponibilità offerta dai ragazzi dell’Arci del Canaletto si possa costruire uno spazio comune per stare insieme e sostenere i nostri ragazzi!”.