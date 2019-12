Si decide a breve ma Spezia-Cremonese a forte rischio di rinvio

La Spezia - L'allerta rossa che domani investirà tutta la Liguria e la nostra provincia tocca inevitabilmente anche la partita Spezia-Cremonese in programma alle 21 al Picco. Il rinvio è infatti qualcosa di più di un'ipotesi visto che l'avviso emanato dalla Protezione Civile sarà in vigore fino alle 24. Si attendono novità già dal pomeriggio, visto che lo Spezia Calcio coi dirigenti Ferrara e D'Oronzo, è stato convocato in Prefettura per un punto della situazione che naturalmente coinvolge anche il Comune della Spezia. Al momento pare improbabile che si decida di far affluire le persone allo stadio e si decida di giocarla in condizioni che metterebbero a repentaglio l'incolumità delle persone, senza contare che la Cremonese ha in programma di partire nel pomeriggio odierno dalla Lombardia per raggiungere il ritiro.

Con l'allerta rossa scatta usualmente la chiusura di parchi sportivi e parchi, la decisione arriverà con tutta probabilità già nel pomeriggio: in caso di rinvio saranno le società a cercare un accordo per la prima data disponibile, che potrebbe anche essere quella di sabato, allineando la partita alle gare del pomeriggio. Ma si potrebbe anche dover attendere dopo Natale e comunque prima della lunga e consueta pausa invernale.