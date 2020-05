Sì con riserva dal governo, il calcio riparte dagli allenamenti

La Spezia - “Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla FIGC è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio”. Una nota stringata firmata dai ministro Roberto Speranza (salute) e Vincenzo Spadafora (sport) apre timidamente alla ripresa del calcio. Nelle prossime ore dovrebbe essere chiarita la mole di modifiche che il governo chiede alla FIGC per la ripartenza degli allenamenti in sicurezza. Il 18 maggio dovrebbe toccare quindi alla serie A poter riprendere la preparazione fisica, mentre per la serie B dovrebbe volerci qualche giorno in più.