Si chiude il cerchio: Giovanni Panetta è il nuovo team manager

La Spezia - Giovanni Panetta è il nuovo team manager dello Spezia. Il professionista arriva da Trapani, dove ha già collaborato con Vincenzo Italiano nel suo anno in granata. Via Melara "intende salutare e ringraziare Nazario Pignotti per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni, augurando al dirigente marchigiano le migliori fortune per un futuro ricco di soddisfazioni, sportive e non". Pignotti si è già accasato alla Sambenedettese con Pietro Fusco, squadra di cui è stato giocatore agli inizi della carriera.