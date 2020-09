Si avvicinano Farias e Hendrix, più fredda la trattativa con la Spal

La Spezia - Positivo l'esito dell'incontro tra il direttore dello Spezia, Mauro Meluso, e quello del Cagliari, Pierluigi Carta. Fanno un passo più vicino al golfo sia Alessandro Deiola che Diego Farias, due obiettivi puntati già ad inizio mercato. Manca però il nero su bianco, anche se a questo punto gli aquilotti sono in prima fila per aggiudicarsi entrambi. Sull'attaccante in particolare aveva messo gli occhi il Verona di Juric.

Nel frattempo lo Spezia ha rilanciato per Jorrit Hendrix, le parti non sono più così distanti. In questo caso la trattativa è un passo indietro, ma c'è lo stesso ottimismo perché la volontà dell'olandese è di cambiare aria e l'ipotesi di cimentarsi con la serie A italiana lo attira particolarmente. Avrebbe anche ricevuto una telefonata dal fresco ex compagno Zoet, contento delle prime impressioni sul club, le sue strutture e la città. Prenderebbe il posto di mezzala sinistra nello scacchiere di Italiano, teoricamente lasciato libero da Luca Mora. Il discorso con la Spal però è al momento fermo, anche se non abbandonato.