La Spezia - Dal nuovo che avanza, Vincenzo Italiano, ad un maestro come Gigi Delneri. Continua in serie B la carriera di Antonino Ragusa, uno dei protagonisti della promozione in serie A con lo Spezia. Il siciliano, 8 reti l'anno scorso nonostante qualche acciacco fisico che ne ha limitato l'utilizzo, passa al Brescia in prestito. Oggi dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. Cercherà la sua terza promozione consecutiva dopo quella con Hellas e, appunto, Spezia.