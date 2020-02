Shorin karate, sei ori all'interregionale di Bologna

La Spezia - Ottimo inizio d’anno per i tigrotti dello Shorin karate della Spezia della Scuola San Domenico di Guzman che conquistano alla gara Interregionale di Bologna, valevole per la qualificazione ai Campionati Italiani di karate wtka, 6 Ori 4 Argenti e 4 Bronzi; 8 i giovanissimi atleti in gara con età compresa tra gli 8 e 10 anni , i quali hanno dato prova di eccellenti doti tecniche andando tutti nessuno escluso sul podio; da sottolineare le prove di tutti i giovanissimi atleti, tra questi Letizia Casassavigna che si aggiudica l’oro nel combattimento cat. 7-8 anni con 16 atleti in gara che prevedeva maschi e femmine nella stessa categoria, l’argento nel kata dual team insieme a Nicola Raggi e il bronzo nel kata individuale; da evidenziare la gara di Lorenzo Pratali che nella cat. 9-10 anni vince ben quattro medaglie d’oro in tutte le specialità a cui prende parte, vi e da dire che nella categoria del kumite nei 9-10 anni con 10 atleti in gara, sia le semifinali che la finale sono state disputate dai nostri atleti Spezzini dello Shorin, Nicola Raggi è Bronzo insieme a Federico Lorenzelli, Argento per David Regoli e Oro per Lorenzo Pratali questi ultimi tre nominati si aggiudicano l’oro anche nel kata a squadra e Federico e Lorenzo Oro anche nel dual Team; ottima la gara di Noemi Colbucci che si aggiudica l’Oro nel kata ind. E il bronzo nel kumite, chiude il medagliare Alessandro Casassavigna Argento nel kata ind. E argento nel dual team insieme a Andrea De Stefano unico atleta di età superiore che si aggiudica l’oro nel kata individuale. Grande Soddisfazione da parte del Direttore tecnico e responsabile Regionale del Karate Uisp Maestro 6° Dan Giuseppe Morelli, di cui la società Shorin fa parte e di tutti i genitori di questi fantastici atleti per i risultati eccellenti raggiunti. Questo piccolo club di provincia composto da pochi Atleti riesce con la qualità e la tecnica a sopperire nel confronto contro società che nella maggior parte delle volte si presentano con compagini numerose. Ricordiamo che nel Febbraio 2019 questi giovanissimi atleti dello Shorin hanno vinto il Trofeo Carnevale di Viareggio contro oltre trenta società in gara: lo Shorin è l’unica società Ligure di karate a poter vantare un tale titolo. In foto da sinistra a destra Andrea De Stefano, Alessandro Casassavigna, Lorenzo Pratali, Federico Lorenzelli, David Regoli, Letizia Casassavigna, Nicola Raggi e Noemi Colbucci.