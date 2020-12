Sfide in coda nei posticipi, sorride il Parma e piange il Genoa

La Spezia - Nei posticipi a chiusura della nona giornata di campionato sorride il Parma, corsaro a Marassi contro il Genoa che resta da solo al penultimo posto. La formazione di Liverani, trascinata da un Gervinho in gran spolvero (per lui doppietta e una traversa) vince 2 - 1, salendo a 10 punti in classifica. Di Shomurodov il gol al 50' dei rossoblù, che però nei restanti minuti non riescono più a superare Sepe. Nella gara delle 18.30 Torino e Sampdoria pareggiano 2 - 2 rincorrendosi. Va avanti il Torino col solito Belotti, i liguri la ribaltano con Candreva e Quagliarella, poi entra Verdi che dall'angolo serve un preciso assist per il colpo di testa del pareggio firmato da Meitè. Anche per il Torino la classifica non sorride, col terzultimo posto a 6 punti. Siamo a un quarto del percorso, ma per le formazioni di Maran e Giampaolo il percorso è iniziato in salita.



(fonte Lega serie A)