Settore ospiti a 14 Euro, da oggi in vendita i biglietti

La Spezia - Biglietti in vendita per la sfida tra Pordenone e Spezia, in programma allo stadio "Dacia Arena" venerdì 13 settembre alle 21. Sul circuito TicketOne settore ospiti venduto a 14 Euro. Per quel che riguarda i disabili la tribuna Distinti è il settore di riferimento (prezzi: disabile 4 euro, accompagnatore 6 euro). I tagliandi sono acquistabili anche in modalità online. Alla Spezia si possono acquistare in via Fiume 55, in viale San Bartolomeo 351, in corso Cavour 392. Biglietti del settore ospiti in vendita fino alle ore 19 di giovedì 12 settembre. I tagliandi di tale settore non saranno venduti il giorno della gara.