Settore giovanile: Primavera ancora a Pierini, nuovi incarichi per Vecchio e Di Natale

La Spezia - Lo Spezia Calcio ha ufficializzato oggi il nuovo assetto tecnico del settore giovanile in vista della prossima stagione che prenderà il via a breve con i ritiri pre-campionato. A guidare la Primavera ci sarà ancora Alessandro Pierini, reduce dai playoff dopo il buon lavoro fatto durante la regular season. Con lui ci sarà in veste di collaboratore anche l'ex centrocampista aquilotto Mattia Biso. Il suo posto alla guida dell'Under 17 sarà quindi preso da Totò Di Natale il quale in questa nuova esperienza in panchina sarà affiancato dal collaboratore tecnico Marco Ceccomori. L'ex capitano Giuseppe Vecchio sarà invece alla guida dell'Under 16 coadiuvato da Pietro Napoletano, quest'ultimo affiancherà anche il nuovo mister dell'Under 15 Nicola Magera arrivato da Empoli. Resta infine coordinatore dell'attività di base Paolo Rovani mentre un altro ex, Nicola Mingazzini, diventa collaboratore per il settore giovanile del direttore generale Angelozzi e del responsabile Roberto Alberti.