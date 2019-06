Settimane ricche di appuntamenti per la Pro Avis Castelnuovo

La Spezia - Pro Avis ancora protagonista tra Liguria e Toscana; e a Genova, nel campionato master 10 km su strada, 2 podi e tanti buoni piazzamenti.



Ultima decade di maggio e primi di giugno con tanti appuntamenti per i blues della Pro Avis.

E cominciamo con il 19 maggio, a Olivola per l’ottava gara del Corrilunigiana, il bel circuito interregionale dei fratelli Codeluppi.

Tra gli uomini vince gli assoluti il nostro Gabriele Benedetti e Riccardo Alvano si piazza al 3° posto…bravissimi!

Ecco le altre posizioni in classifica, con tanti nostri atleti nelle prime:

Classifica categoria cat. C maschile: 2° Tiziano Ferrari

Classifica categoria cat. D maschile: 1° Gabriele Benedetti

Classifica categoria cat. E maschile: 2° Riccardo Alvano-4° Daniel Nobile-8° Mirco Rossi-

10° Michele Conti

Classifica categoria cat. F maschile: 3° Simone Bordigoni

Classifica categoria cat. G maschile: 3° Moreno Musetti

Classifica categoria cat. I maschile: 1° Mario Mastroberardino

Classifica categoria cat. L maschile: 2° Luigi Vannini

Classifica categoria cat. O femminile: 3a Chiara Cecchinelli

Classifica categoria cat. P femminile: 3a Monica Arcangeli

Classifica categoria cat. Q femminile: 1a Cristina De Rocco-4a Antonella Farina



E andiamo al 20 maggio: Camaiore…corsa storica dei frati…giornata piovosa e un percorso misto sterrato e asfalto che ha messo a dura prova tutti gli atleti…

Bellissima prestazione del veterano Paolo Giusti che si piazza al 3° posto di categoria b e all’11° assoluto…e bravissimo Massimo Baldini, 4° di categoria c/argento.

Ecco le prestazioni degli altri blues presenti:

Davide Cocchi 15° cat. a

Daniele Cattani 27° cat. a

Carlo Pisani 29° cat. a

Nella solita domenica del 20 maggio il nostro “vigile che corre” Moreno Musetti, da poco laureatosi Campione Italiano Polizie Locali, e Gino Cappelli, ambedue non al meglio della forma, partecipano alla corsa di Livorno “Corri Primavera Laviosa”, ottenendo un buon risultato: rispettivamente 14° e 9° nelle rispettive categorie.



Altra gara sabato 25 maggio a Casano di Luni; con partenza e arrivo nel centro sociale del Cpo ortonovo si disputa la 1a edizione del Trofeo Devoti Vado.

Partecipazione massiccia della nostra squadra e tantissimi ottimi risultati…eccoli:?per le donne 2a donna assoluta Luciana Bertuccelli, la nostra presidentessa volante!

2a cat. m Cristina De Rocco

4a cat. m Antonella Farina

Ed ecco gli uomini:

3° assoluto Paolo Giusti

7° assoluto e 1° di cat. c Michele Conti

18° assoluto e 4° di cat. c Carlo Pisani

20° assoluto e 3° di cat. d Simone Bordigoni

25° assoluto e 4° di cat. d Riccardo Bacci Marchini

27° assoluto e 2° cat. f Marco Mussi

30° assoluto e 6° di cat. b Daniele Cattani

35° assoluto e 3° di cat. f Gino Cappelli

36° assoluto e 4° di cat. f Massimo Baldini

39° assoluto e 6° cat. c Antonio Villirillo

50° assoluto e 5° cat. f Roberto Filattiera?58° assoluto e 2° cat. h Luigi Vannini

74° assoluto e 5° cat. e Alberto Frigeri

79° assoluto e 3° cat. h Giuseppe Giannoni



Nella domenica 26 maggio in programma c’era il GT6 “Dal mare alla vetta”…da Marina di Carrara alla vetta del monte Sagro, Alpi Apuane…più di 2000 partecipanti in un percorso di 32 km e con un dislivello di 2200 mt…dal mare alla montagna!

Ed eccoli qua i nostri supereroi del GT6:

Davide Cocchi 19 ass. maschile con il tempo di 4:10:20

Riccardo Quilico 27 ass. maschile con il tempo di 4:26:23

Elena Mitterhuber 3a ass. femminile con il tempo di 5:06:25

Bravissimi i nostri Cocchi e Quilico ma grandissima Elena Mitterhuber 3a donna assoluta!



Ed eccoci al mese di giugno che inizia sabato 1 con il campionato Fidal Master 10 km su strada a Genova, nella giornata forse più calda del 2019!

Ed infatti i tempi di tutti gli atleti sono molto al di sotto dei propri Personal Best.

Presenti i migliori atleti master a livello nazionale: basta pensare alla neo primatista italiana SF50 sulla mezza maratona Claudia Gelsomino, che però nei 10 km di Genova si deve accontentare “solo” di un 2° posto assoluto (ma 1a della sua categoria…).

Ecco le prestazioni dei nostri blues a Genova, divisi per categorie ed in ordine di gara:



Pos. Pos.M/F Pos. di Cat. Cognome Nome Cat. Risultato Realtime

47 42 21 Barbieri Alessio sm 00:49:37 00:49:33

15 15 4 Bertuccelli Luciana sf45 00:40:04 00:40:02

70 70 19 Mastroberardino Francesca sf45 00:44:52 00:44:49

84 84 16 De Rocco Cristina f50 00:46:06 00:46:04

97 97 28 Arcangeli Monica sf45 00:47:00 00:47:00

100 100 22 Baratta Martina sf40 00:47:06 00:46:58

177 177 35 Farina Antonella sf50 00:53:45 00:53:36

238 238 43 Pisano Barbara sf40 01:04:20 01:04:10

86 86 26 Tognari Roberto sm40 00:37:00 00:36:57

98 98 18 Giusti Paolo sm50 00:37:22 00:37:19

155 155 51 Cocchi Davide sm40 00:39:51 00:39:45

171 171 53 Cappelli Nicola sm40 00:40:36 00:40:31

198 198 56 Cattani Daniele sm40 00:41:48 00:41:37

224 224 61 Pisani Carlo sm45 00:42:40 00:42:34

250 250 70 Bianchi Federico sm45 00:44:17 00:44:05

265 265 74 Bacci Marchini Riccardo sm50 00:45:05 00:44:58

276 276 76 Villirillo Antonio sm45 00:46:03 00:45:56

295 295 89 Bordigoni Simone sm50 00:47:51 00:47:41

335 335 83 Guastini Giorgio sm40 00:52:31 00:52:23

19 19 15 Saccardi Antonio sm55 00:39:03 00:39:00

32 32 8 Zavanella Vittorio sm60 00:40:27 00:40:23

37 37 26 Convalli Francesco sm55 00:40:44 00:40:40

112 112 37 Cappelli Gino sm60 00:46:02 00:45:53 ?118 118 57 Buluggiu Antonello sm55 00:46:25 00:46:16

124 124 41 Baldini Massimo sm60 00:46:37 00:46:28

138 138 45 Mussi Marco sm60 00:47:27 00:47:23

173 173 3 Vannini Luigi sm75 00:50:21 00:50:14

174 174 54 Filattiera Roberto sm60 00:50:23 00:50:13

236 236 3 Giannoni Giuseppe sm80 00:57:08 00:57:02



Infine eccoci al 2 giugno: il Corrilunigiana fa tappa a Sillano, in Garfagnana.

E la nostra squadra, con presenti alcuni reduci dalla gara del giorno prima a Genova, ottiene buonissimi risultati.

Ecco il riepilogo, con le nostre donne super protagoniste:

1a donna assoluta Isabella Morlini

1a di categoria q il nostro “caterpillar” Cristina De Rocco...

3a di categoria p Monica Arcangeli



Ed ecco gli uomini:

Cocchi Davide 7° di cat. e

Musetti Moreno 2° di cat. g

Bordigoni Simone 7° di cat. f

Cappelli Gino 4° di cat. h

Vannini Luigi 3° di cat. l



Molti appuntamenti per la Pro Avis Castelnuovo Magra nei prossimi mesi estivi; a partire dal 16 giugno “Campionato Italiano Uisp di corsa in salita a Castiglione Garfagnana” e per finire con gli Europei Master di atletica leggera a settembre a Jesolo.

Alle prossime gare!