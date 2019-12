Settemila euro raccolti per la Run for Children 2019

La Spezia - Donazione record per la Run For Children grazie all’edizione 2019: 7.183,00 euro che fanno superare la cifra complessiva dei trentamila euro donati alla Pediatria della Spezia. I risultati delle edizioni precedenti (2.000 € donati nel 2014, 3.820 € nel 2015, 5.450 € nel 2016, 5.850 € nel 2017, 7.012 € nel 2018) confermano e consolidano il trend in crescita della manifestazione. Tutto questo grazie ai circa 3000 partecipanti che hanno preso parte a tutte le edizioni e ai numerosi sponsor che in questi anni hanno aderito al nostro progetto di solidarietà. Circa ottocento i partecipanti di quest’anno che hanno ricevuto come pacco gara lo zaino tecnico offerto da KRUK Italia multinazionale della gestione del credito e main sponsor dell’evento.



La cronaca della gara ci parla della conferma in campo maschile dell’atleta portacolori del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Samuele Angelini che con il tempo di quindici minuti e trentasei secondi ha avuto la meglio su Lino Zano e Mario Viola rispettivamente secondi e terzi assoluti ed entrambi portacolori dello Spezia Marathon DLF. La gara femminile è stata ad appannaggio di Alice Franceschini dell’Atletica Spezia con il tempo di diciotto minuti e cinquantaduesecondi.

Seconda Assoluta la Presidentessa della Pro Avis Castelnuovo Magra Luciana Ziva Bertuccelli davanti a Michela Morsini dell’Atletica Levante. A precedere la gara degli assoluti le prove riservate al Settore Giovanile con le categorie Esordienti e Ragazzi coordinate dal gruppo Giudici Fidal La Spezia e dal Presidente Provinciale Daniele Neri.



Confermati, come ormai da tre anni a questa parte, la location grazie a Costa Crociere Foundation che ha messo a disposizione il Terminal Cruise e ha donato 2.000 euro, ed il percorso grazie all’Autorità Portuale e a Porto Mirabello.

Europa Park ha messo a disposizione 100 posti auto gratuiti all’interno del parcheggio interrato di Piazza Europa grazie al quale i partecipanti hanno potuto usufruire della sosta gratuita fino alla mattina del lunedì successivo. Contributo economico grazie a Crédit Agricole, Confartigianato La Spezia, COOP Liguria, Cooperativa Mitilicoltori Spezzini e La Pia La Centenaria. Il ristoro finale è stato offerto da Panificio Rizzoli di via Fiume 108, Pasticceria Gentili di via Genova 110 e Frutta e Verdura di Cozzani Alberto in Piazza Arrigo Boito 6. Coppe agli agonisti offerti da Assonautica Provinciale La Spezia e i premi sono stati offerti da Evolution Sport via Aurelia 338/T Arcola, Cantina Sassarini Monterosso, Caseificio Esposito di Brugnato, Arte e Immagine Parrucchieri via Monfalcone 260 La Spezia, Lorenzo Banana Parrucchiere di Marina Carrara, Battaglia Parrucchieri La Spezia, Assonautica Provinciale La Spezia, Polleria Cappelli via Dei Mille 74, Pasta Fresca da Rita via Dei Mille 67. Abbinata alla manifestazione la lotteria con i premi offerti da SPEZIA CALCIO, Tally Weijl via Del Prione 235, La Spezia, CINTOI La Spezia Piazza Saint Bon 14, La Spezia, MAGAZZINO del Motociclo viale Italia 23, La Spezia, CICLO POINT BURATTI viale Italia 19, La Spezia, DISTRIBUTORE Eni di Manuel Mozzachiodi Piazza Boito 1, La Spezia, GUIDOTTI ARREDOBAGNO via Lunigiana 229, La Spezia, PELLEGRINI Gomme Strada Statale 1, Riccò del Golfo (Sp).



Per la Dog For Children, la camminata con il proprio amico a quattro zampe, ringraziamenti a FIDO DISCOUNT Via Valdellora 37/B, La Spezia, MIAO BAU con il suo punto vendita di Via Tazzoli 19, La Spezia, DELIPETSHOP via XXIV Maggio 166, La Spezia, HAPPY ZOO via Monfalcone 41/B, La Spezia. E ovviamente grazie alle istituzioni ed enti che hanno patrocinato l’evento: il Comune della Spezia, i Canottieri Velocior 1883 che hanno messo a disposizione le docce nella loro sede limitrofa al Terminal Cruise, Fidal Provinciale La Spezia e UISP Provinciale La Spezia e Valdimagra. Si ringraziano inoltre per la loro collaborazione il Corpo della Polizia Municipale della Spezia, i volontari della Pubblica Assistenza della Spezia per il presidio medico e il Dottore Veterinario per la Dog For Children Nicola Ghio. E grazie anche a Gruppo Fotografico Obiettivo Spezia che ha curato il reportage fotografico e Toscana Timing di Riccardo Rocchiccioli per il cronometraggio della gara riservata agli agonisti.



Le classifiche.