La Spezia - Saranno settecento i biglietti - 200 in più rispetto a quanto preventivato - per il settore ospiti dell'Arena Garibaldi a disposizione dei tifosi dello Spezia per l'attesissima trasferta di sabato prossimo a Pisa. Il due club hanno infatti ufficializzato le modalità di acquisto dei tagliandi che saranno a disposizione a partire da domattina alle 10.00 sul circuito VivaTicket ma esclusivamente nei punti vendita e non online. Non sarà obbligatoria la tessera del tifoso mentre l'acquisto sarà vincolato ai soli residenti nella provincia della Spezia e sarà possibile fino alle 19.00 di venerdì 8 novembre.

Il prezzo sarà di 13 euro più diritti di prevendita (ridotto 5 euro più prevendita fino a 14 anni. I tagliandi non saranno cedibili.



Le prevendite in provincia

Fantoni Associazione Culturale – La Spezia

Infotech – La Spezia

Silvia Viaggi – La Spezia

Tabaccheria Briselli – Santo Stefano di Magra

Associazione Sarzana Turismo – Sarzana

H24 Tabacchi – Castelnuovo Magra