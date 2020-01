La Spezia - Porte aperte presso la sede di Via Mozzachiodi per il gruppo Curva Ferrovia. Gli ultras festeggiano sette anni di vita con una festa a partire dalle 17 di sabato 18 gennaio e "invitano il popolo aquilotto a festeggiare insieme a loro. Tra alti e bassi siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo e dopo tanti anni di essere riuscita ad aprire una sede già divenuta in poco tempo un punto di riferimento per tutti i tifosi!".

Il 2020 inizia quindi con nuovo entusiasmo. "Nonostante i tempi difficili per l’intero movimento ultras italiano sempre più ragazzi si stanno avvicinando al gruppo non facendo mai mancare il supporto alla maglia bianca in ogni stadio d’Italia e facendosi rispettare in ogni occasione portando avanti una storia di un movimento nato nel '74 e tramandato da generazione in generazione".



100 DI QUESTI GIORNI...AVANTI FERROVIA!!!



CURVA FERROVIA