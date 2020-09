Settant'anni fa si giocava l'ultimo Udinese-Spezia di campionato

La Spezia - Lo Spezia aveva appena comprato un ragazzo di origini ghanesi, sconosciuto alla piazza, di nome Emmanuel Gyasi. Erano i giorni a ridosso dell'inizio della Coppa Italia 2016, che metteva davanti l'Udinese al secondo turno. A sorpresa, gli aquilotti si sarebbero imposti per 2-3 grazie al primo gol tra i pro di David Okereke ed il primo assist di Beppe Mastinu. Primi passi nel calcio italiano quella sera anche per Rodrigo De Paul e Seko Fofana da parte friulana.

Per trovare invece un Udinese-Spezia di campionato bisogna tornare addirittura alla serie B 49/50. Sfida in panchina tra Aldo Olivieri, ex campione del mondo 1938, e Luigi Scarabello, ex medaglia d'oro olimpica nel 1936. Finisce 0-0, per i bianchi in campo Lenzi, Uram, Bertoni II, Pramaggiore, Mocca, Bragoni, Reddi, Broccini, Pozzo, Ragazzo ed Evaristo Malavasi, che è il bomber della squadra. Di là invece l'idolo è Stelio Darin, che con 19 reti aiuta a conquistare il secondo posto che significa promozione in serie A. Lo Spezia chiude con un buon sesto posto.



In precedenza si registra un 1-3 del 28 febbraio 1943, sempre in serie B. L'Udinese di Ferenc Molnar, vent'anni prima tecnico dello Spezia, viene travolta dall'attacco delle Tre C: doppietta di Castigliano, accorcia Cozzarin e chiude i conti Costanzo. Questi era andato in rete anche l'anno precedente, ma allora era arrivata una sconfitta per 2-1. In quello Spezia c'erano già alcuni protagonisti del campionato di guerra 1944. L'undici di Cassinelli: Camerario, Persia, Lovagnini, Lucchese, Borrini, Isetto, Costanzo,Borra, Castigliano, Scarpato e Costa.

Ancora una sconfitta era arrivata il 16 marzo 1941, 1-0 firmato da Walter D'Odorico che già all'andata aveva segnato una doppietta. D'Odorico era tornato a giocare a Udine dopo sei anni, ma già nel 1932 una sua rete aveva deciso Udinese-Spezia con il punteggio minimo. Sulla panchina aquilotta c'era Vilmos Wilheim che aveva scelto Strati, Persia, Santillo II, Papini, Santillo I, Bozzo, Marianetti, Busdon, Rossi, Andrei e Cappelli. Infine il primo incrocio, datato 23 novembre 1930 e appannaggio degli ospiti per 1-2, in rete Girino e Zunino per i bianchi di Attilio Maggiani.



UDINESE-SPEZIA, precedenti in campionato:

V 2

P 1

S 3