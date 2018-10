Serie d'amichevoli della Zephyr che vince la prima contro il Vero Monza

La Spezia - In avvicinamento all’ormai quasi imminente prossimo campionato di Serie C ligure di volley maschile, la Zephyr Trading Valdimagra ha inaugurato vincendo tutta una serie di amichevoli di preparazione, con quella contro il Vero Monza (si trattava però della seconda squadra, militante in B, non della prima di A1) a cui peraltro il settore giovanile valligiano è affiliato. E’ stato un vero e proprio “vernissage” seguito dalla presentazione ufficiale di tutte le squadre gruppo Valdimagra Volley. Per quanto riguarda la Zephyr seguiranno ora appunto gli ulteriori “test”, molto informali, di seguito. Contro il Futura Ceparana il 2/10, il Villaggio venerdì 5, il Colombiera martedì 9 e la seconda squadra della Pallavolo Massa il 10: quest’ultima l’unica gara in trasferta, a Marina di Massa, tutte le altre al Palaconti di Santo Stefano; tutte alle ore 20.45.



Venendo al match coi monzesi, coach Andrea Marselli ha impiegato tutti i giocatori disposizione, per cui si sono visti…Podestà e Sisti al palleggio, Vignali e Vanacore liberi, il trio De Lucchi-Benevelli-Scatizzi al centro e il quartetto Dario Bottaini-Vescovi-Calcagnini-Vergassola di banda. In diagonale ha giostrato l’altro Bottaini, Fabio, a cui un po’ tutti hanno dato un pochino di ricambio. A seguire i brianzoli a loro volta tutti impiegati.

Reseghetti e Gianni ad alzare, Colombo e Piazzi ad alternarsi da libero e Schintu e Panzeri da opposto, in mezzo il trio Galloni-Gianotti-Dimitrov e all’ala il quintetto Carminati-Gaggini-Falgari-Rota-Capelli.

Per la cronaca è finita 3-2 per gli “zephyriani”, in vantaggio con un 25-21 e un 25-23, quindi un set agli avversari per 23-25. Per 25-22 il quarto di nuovo ai rossoblù, trattandosi di un sostanziale allenamento tuttavia è stato disputata lo stesso pure la quinta frazione, che i lombardi si sono accaparrati per 18-25.