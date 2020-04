Serie C sospende campionato e manda virtualmente in B quattro squadre

La Spezia - Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, riunitosi stamattina, ha deciso di deliberare la sospensione del torneo, il blocco delle retrocessioni, la promozione in B di quattro società. Si tratta delle prime tre di ogni girone (Monza, Vicenza e Reggina) più una quarta società individuata tramite un sorteggio tra tutti in club che in data odierna hanno acquisito, nei rispettivi i giorni, una posizione che consenta di disputare i playoff. Il sorteggio verrebbe effettuato utilizzando il format previsto per la disputa dei playoff. Deliberato il blocco dei ripescaggi in Serie C per la stagione 2020-2021 per il maggior numero di club che, con il blocco delle retrocessioni, avrebbero titolo per richiedere l’ammissione al torneo 2020-2021. Ovviamente si tratta di una proposta che dovrà approvata il prossimo 4 maggio e poi essere sottoposta al consiglio federale per le relative delibere tra i 5 e il 7 maggio. Tutto da vedere insomma perché in B la situazione è decisamente in alto mare.