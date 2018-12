Serie B, il "vecchio" capitan Terzi è il più presente

La Spezia - Claudio Terzi, capitano e uomo simbolo di questi anni, è il giocatore con più minuti addosso nel girone ascendente. Il difensore centrale nativo di Milano mette insieme 1340' in 15 presenze, 37' in più di quelli che ha sommato Matteo Ricci, primatista insieme a Gyasi, per i gettoni di presenza, 16. Ventitrè i calciatori fin qui messi in campo da Pasquale Marino che si gode i cinque gol di Okereke e spera nella rinascita di Galabinov, due sole reti, e grande potenziale inespresso della stagione. Una squadra che centellina i cartellini rossi, due (Bidaoui e Bartolomei), e che vuole invertire quanto prima il saldo fra gol fatti e gol subiti. Uno Spezia che coi suoi 24,9 anni è perfettamente in media con il resto della cadetteria dove si segna 2,5 gol a partita e il 73% dei giocatori che scendono in campo ha nazionalità italiana.