Serie B, il termine ultimo per ripartire è il 9 maggio

La Spezia - Se entro il secondo fine settimana di maggio la serie B non dovesse ripartire, il campionato 2019/20 sarà dichiarato concluso. E' questa l'impostazione che esce in questi minuti dall'assemblea straordinaria di Lega B tenuta in videoconferenza. Calendario alla mano, la cadetteria non può permettersi di perdere più di 8 turni a partire da quello che sarebbe dovuto cominciare questa sera. Se le partite non dovessero riprendere entro il 9 maggio, con il 37esimo turno, non ci sarebbero più i tempi tecnici per portare a conclusione la stagione come da programma. Questo anche invadendo il periodo estivo e contando questo periodo di stop come ferie per i calciatori, che così avrebbero garantito il periodo di riposo obbligatorio per contratto.

Occhi e orecchie quindi a Palazzo Chigi. Se il governo dovesse decidere nelle prossime settimane di estendere il dpcm - che oggi di fatto blocca ogni manifestazione sportiva anche a porte chiuse - oltre la scadenza del 3 aprile prossimo, il calcio della seconda serie nazionale non potrebbe permettersi di "perdere" più di altre quattro settimane. Con otto turni persi, tra recuperi accorpati e turni infrasettimanali, invece sarebbe possibile riuscire ad arrivare a termine traslando tutte le giornate dalla 29esima alla 36esima, comprese, dopo la 42esima. E poi giocando a tappe forzate fino magari alla prima settimana di luglio. Tutto passa anche attraverso l'annullamento di Euro 2020, sempre più probabile.