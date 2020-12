Serie A al Picco, la Commissione di vigilanza concede l'agibilità

La Spezia - Con l’agibilità concessa dalla Commissione provinciale di Vigilanza ed il successivo provvedimento di deroga del Prefetto, sottoscritto oggi, si è chiusa formalmente la prima fase dei lavori per l’adeguamento dello stadio Picco agli standard infrastrutturali richiesti per la serie A. Sulla base di questi provvedimenti, la Lega Calcio ultimerà la procedura per consentire allo Spezia Calcio di poter giocare in casa. “Si tratta di un primo, fondamentale passo, ma è necessario che siano realizzate ulteriori misure per consentire un’efficace gestione dell’ordine pubblico. Per ora si gioca a porte chiuse, ma dobbiamo essere pronti per ospitare in sicurezza in tifosi al Picco” ha commentato il Prefetto Maria Luisa Inversini.