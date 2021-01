Sergente Chabot: “Una fiducia che porteremo ancora con noi”

La Spezia - “Vittoria importantissima per noi: per la classifica e per la prestazione. Abbiamo corso tanto, abbiamo giocato con fiducia e ce la porteremo anche nelle prossime partite”. Jeff Chabot sfodera una delle migliori prestazioni stagionali contro la squadra che ne detiene il cartellino. E che questa sera sarà amareggiata per il risultato, ma ha la conferma che mandarlo in prestito allo Spezia è stata una mossa intelligente. “Sì per me c’era questo aspetto, ma devo dire la verità non ci ho pensato. Per me ogni vittoria è uguale. Tutte le partite ora sono importanti per noi. A Torino ci portiamo le sensazioni di questa vittoria e guardiamo avanti”.