Sepe ci mette il carico: "Contro lo Spezia punti che peseranno"

La Spezia - "Importantissimi per la classifica finale". Così il portiere del Parma Luigi Sepe presenta Parma-Spezia di domenica prossima, valida per la quinta giornata di campionato. Ieri una sconfitta pesante a Udine per i crociati: "E’ vero che abbiamo diverse attenuanti tra Covid-19 e infortuni ma in campo eravamo gli undici dell’anno scorso. Chi è entrato ci ha dato una mano ma non siamo stati bravi a portare a casa un risultato utile. Dobbiamo cercare di risalire e di essere un gruppo unito in questo momento".