Senza Nzola media gol dimezzata

La Spezia - Con M’Bala Nzola in campo lo Spezia ha segnato 19 reti in 13 partite di serie A per una media di 1,5 a partita. Senza l’attaccante francese, solo quattro reti in cinque incontri con una media di 0,8 a partita. In attesa del rientro del 24enne, che si spera di poter recuperare per la partita contro l'Udinese del 31 gennaio, lo Spezia ha dunque la necessità di trovare le reti. Zero in campionato a Torino da quando Nzola si è infortunato, ma poi ben quattro in Coppa Italia martedì sera. Chi si prende sulle spalle il peso dell'attacco?