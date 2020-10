Senti il mister: "Nzola motivatissimo, saprà dimostrare il suo valore anche in serie A"

La Spezia - Grande protagonista nella cavalcata finale che ha portato alla storica promozione dello Spezia in Serie A, Mbala Nzola è stato anche l'ultimo arrivo nel gruppo di mister Italiano in un reparto che dopo l'infortunio di Galabinov ha più che mai bisogno della sua forza e della sua imprevedibilità.

"Anche lui come Galabinov - ha detto oggi Italiano in conferenza stampa - a livello mentale è cambiato tantissimo. È arrivato motivatissimo e sono sicuro che saprà dimostrare il suo valore anche in questa categoria. Lui entra velocemente in condizione anche se è reduce da una preparazione fatta praticamente da solo. Vedremo domani ma lui è motivato".



B.M.