Semplici amareggiato: "Abbiamo avuto palle gol pazzesche"

La Spezia - "La squadra ha dato tutto, ha fatto un certo tipo di gara ma questi errori in una gara simile non ce li possiamo permettere". Così Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari uscito sconfitto dallo scontro salvezza del Picco contro lo Spezia. "Abbiamo avuto delle palle gol pazzesche - ha detto ai microfoni di SkySport - anche dopo il secondo gol non ci siamo arresi. Abbiamo fatto una buona partita ma alla prima complicazione ci siamo persi".



"La classifica è difficile - ha poi osservato - ma dipende solo ed esclusivamente da noi. Quando sono arrivato l’obiettivo era portare fuori il Cagliari da questa situazione, dobbiamo tirare fuori i valori e tornare a essere la squadra spregiudicata".

Semplici ha poi concluso: "Sapevamo che lo Spezia avrebbe giocato con una linea alta, abbiamo sfruttato poco questo aspetto nel primo tempo in cui ai punti avremmo vinto noi. I punti così non contano, contano quelli finali. Non dovevamo perdere, non meritavamo ma dobbiamo andare avanti".