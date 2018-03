Selezionati a valanga al Valdimagra Volley

La Spezia - Selezionati a iosa, specie nella sezione femminile che tutti conosciamo come Santo Stefano, nel settore giovanile del Valdimagra Volley. A livello regionale la rappresentativa ligure di categoria ha convocato Sofia Briata: palleggiatore classe 2003 strapiena di talento.



Sul piano provinciale sono state chiamate, tutte annata 2004, l’alzatore Chiara Gianardi e il libero Alicia Spolita; nonché quella Giulia Staffini (parole di encomio per quest’altro palleggio da parte del selezionatore Davide Mazzanti in persona) che è stata pure chiamata a Monza in prova dal Vero Volley, compagine di Serie A1 ove le monzesi si fanno valere eccome, col cui “vivaio” il sodalizio valligiano collabora da tempo. Sono tutte sotto la guida del duo tecnico composto da Giacomo Martinelli e quell’ Andrea Marselli che allena la Prima squadra maschile rossoblù in Serie C ligure.



A proposito non scordiamoci del ramo “uomini”, quello appunto dietro le quinte della Zephyr Trading, poiché è stato voluto a una seduta d’allenamento al Paladiamante genovese dai tecnici delle selezioni giovanili liguri…il “jolly” Gabriele Argellati, del 2003, allenato da Enrico Pala.