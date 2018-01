Seicentomila euro per il campo che riporta la prima squadra al `Ferdeghini`

La Spezia - "Se ci sono possibilità di cofinanziamenti siamo naturalmente più che interessati, soprattutto per quel che riguarda il completamento del centro sportivo Ferdeghini". L'architetto Nicola De Mastri, consigliere d'amministrazione dello Spezia Calcio, apre ad un tema commissionato direttamente dal presidente onorario Gabriele Volpi: "Ci ha chiesto di riportare la prima squadra a Spezia quanto prima e per farlo dobbiamo poter costruire un campo ad undici in erba naturale che sorge alle spalle della tribuna oltre il parcheggio riservato. Me ne sto occupando personalmente e la notizia di nuovi fondi relativi all'impiantistica sportiva può essere un'opportunità". Per fare ciò servono all'incirca 600mila euro, coi quali lo Spezia poserebbe il nuovo campo, riunendo tutte le squadre in un unico centro sportivo, l'Intels Trading Center. Lo Spezia è già proprietario dell'area, venduta a suo tempo dal Comune, che con la decadenza del Puc tornerà ad essere considerata area "a verde sportivo", invece che ad "orti urbani" come previsto nel Puc approvato prima del cambio della giunta.