Sei spezzini di Sci 21 vanno alla finale del Pinocchio all'Abetone

La Spezia - Intenso weekend di gare a Cerreto Laghi con la selezione regionale del “Pinocchio sugli sci” che s’è svolta pur in difficili condizioni atmosferiche. Il “Pinocchio sugli sci” è una delle 5 gare

riservate ai bambini dagli 8 ai 15 anni più importanti al mondo. Ventiquattro le selezioni in tutta Italia con “finalissima” nazionale all’Abetone, che ospiterà anche la fase internazionale con tantissime nazioni rappresentate da tutto il mondo, in palio appunto l’ambito trofeo “Pinocchio”.

Ottima prova per l’occasione dei giovani atleti dello Sci 21, i quali in 6 tagliano il difficile traguardo di qualificazione alle finali nazionali, che si svolgeranno dunque all’Abetone a metà mese. Nella categoria Baby 1 femminile, Sofia Brizzi si qualifica con il 2.o posto, mentre in quella Baby 2 maschile Alberto Barbolini ottiene tale risultato con una più che soddisfacente 4.a posizione. Buone prove pure di Aurora Romano, Matilde Piazza, Flavio Bastianelli, Federica Scagliarini, Antonio D’Amato e Giorgio Schiaffino che (pur non qualificandosi per le finali) lasciano ottime impressioni per il prosieguo della stagione.

Tra i più grandi, nella categoria Ragazzi, Sofia Funaro vince la gara davanti a un’ottima Matilde Cavallo 4.a; qualificazione raggiunta da entrambe. Stesso traguardo sul versante maschile per Gianmarco Carnovale, 3.o e Filippo Specchia, 5.o. Per tutti i qualificati, un arrivederci quindi all’ Abetone per la finale della storica competizione che vede alla partenza i migliori atleti nazionali, selezionati nelle diverse prove regionali.

Ancora gare poi con la selezione regionale del Gran Premio Giovanissimi, la più importante competizione sportiva di sci rivolta ai giovani allievi delle scuole di sci italiane, di età compresa tra i 9 e i 12 anni.

Ogni anno, oltre 50.000 giovani atleti provenienti dalle scuole di sci nazionali si incontrano in più di 250 gare di slalom gigante, organizzate dalle sedi locali e regionali dell’ Amsi. Al Cerreto infine la selezione riservata alle categorie Baby e Cuccioli, nati tra il 2009 ed il 2006, ivi il 21 ha fatto il pieno con tutti gli atleti qualificati per le finali che si terranno a Roccaraso tra il 23 e il 25 Marzo prossimi. Sofia Brizzi domina la sua gara con un ottimo tempo nella categoria dei nati nel 2009, mentre fra i classe 2008 Alberto Barbolini pur cadendo riesce a concludere la gara con la 7.a piazza, davanti a un ottimo Flavio Bastianelli 9.o.

Per concludere, nella categoria Baby 2 femminile ancora eccellenti prove di Aurora Romano (5.a) e Matilde Piazza: 6.a. Federica Scagliarini tra i Cuccioli 2 femminili agguanta da parte sua la qualificazione, con l’ultimo posto disponibile, mentre Giorgio Schiaffino e Antonio D’Amato riescono anche loro nello scopo e si aggiungono agli altri qualificati alle finali di Roccaraso.