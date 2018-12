Sei nuovi tecnici in casa Rugby Spezia

La Spezia - Dopo un impegnativo corso teorico pratico di 24 ore, organizzato dal Comitato Regionale Ligure presso il Campo Pieroni ed il CONI Point della Spezia, sotto la guida del Tecnico Regionale Alessandro Bottino e del Direttore della Scuola Rugby Spezia Mariano Vergassola, sabato 22 dicembre 2018 presso lo Stadio Carlini di Genova sei nuovi tecnici del Rugby Club Spezia hanno superato la prova scritta finale ottenendo l’abilitazione per l’insegnamento del rugby ai bambini.

Durante il corso i nuovi tecnici hanno affrontato temi specifici delle categorie Under 6, 8, 10 e 12, identificato le caratteristiche principali del giocatore, del gioco e dell’allenatore per la fascia d’età dai quattro ai dodici anni.

Hanno esplorato ed individuato la propria filosofia di allenamento, compreso il senso e le implicazioni di un approccio che vede il bambino/giocatore al centro del processo educativo, imparato a suddividere le attività in base alle capacità motorie appropriate. Ogni corsista ha superato con successo il corso Word Rugby sulla concussione e sicurezza nel rugby.

I nuovi tecnici potranno cimentarsi sul campo e avviare il percorso biennale di formazione che gli consentirà di trasformare la propria abilitazione di allenatore di rugby con specializzazione bambini da temporanea a definitiva.

Hanno superato il corso: Salvatore Del Vecchio, Enrico Marchioli, Emilia Grassi, Giulia Cicala, Alessandro Melani, Paolo Vergassola.