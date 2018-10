Segna due gol nel recupero e pareggia: 2-2 tra Padova e Pescara

La Spezia - Incredibile rimonta del Padova che impatta per 2-2 contro il Pescara, segnando due gol nei minuti di recupero della ripresa e stoppando la corsa della squadra adriatica, che con una vittoria sarebbe balzata in vetta alla classifica di Serie BKT. Finisce nel modo piu’ clamoroso il posticipo della sesta giornata, dopo il rinvio di ieri per le condizioni impraticabili dell’Euganeo. Nel primo tempo la gara fatica a decollare e resta equilibrata fino all’episodio che spacca la partita. Al 26' il Pescara conquista una punizione dal limite dell’area che Brugman calcia magistralmente trovando l’1-0. Il Padova non reagisce, in un paio di occasioni rischia anche di subire il raddoppio e cosi’ Bisoli cambia all’intervallo, inserendo Cisco per Pulzetti e passando al 4-2-3-1. Ma dopo appena 5' e’ il Pescara a trovare il raddoppio. L’arbitro Volpi punisce un contatto tra Gravillon e Mazzocco in area e assegna il rigore che Mancuso trasforma. I biancoscudati avrebbero immediatamente l’occasione per rientrare in partita ma il sinistro di Cisco, dopo una travolgente galoppata, si infrange sul palo. Man mano che passano i minuti il Padova sembra quasi arrendersi, ma un fantastico gol di Cisco al 90', che pesca l’incrocio con un sinistro dai 20 metri, rianima la squadra di Bisoli. I padroni di casa si gettano in avanti e al quinto e ultimo minuto di recupero trovano un insperato pareggio, con una deviazione di tacco di Cappelletti su tiro di Capelli.