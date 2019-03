Seduta tattica per gli uomini di Marino, in attesa della Salernitana

La Spezia - Penultima seduta di lavoro settimanale per il gruppo di mister Marino che prosegue a passo svelto verso il prossimo impegno di campionato fissato per martedì 2 aprile, alle ore 21 quando, sul terreno dell' 'Alberto Picco', arriverà la Salernitana guidata da mister Gregucci.



Nel clima primaverile di Follo i bianchi, lo staff tecnico aquilotto ha modulato il programma di giornata su esercitazioni tecnico-tattiche con obiettivi variabili, ma sempre finalizzate alle conclusioni a rete con chiusura dedicata alla consueta sfida a ranghi misti su 50 metri. Acampora, Crimi, Erlic e Mastinu hanno proseguito a lavorare secondo le rispettive tabelle personalizzate di recupero.



Per domani è in programma una seduta di lavoro che verrà svolta a porte chiuse, così come la seduta di rifinitura pre gara in programma per lunedì.