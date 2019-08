Seduta a porte chiuse, Italiano preparara lo Spezia anti-Sassuolo

La Spezia - A Follo proseguono questo pomeriggio i lavori in vista della seconda gara ufficiale della stagione 2019/2020 in programma domenica alle 20:45 sul terreno del "Mapei Stadium" contro il Sassuolo e oggi pomeriggio il gruppo effettuerà una nuova seduta a porte chiuse. Intanto anche i tifosi della Ferrovia sono in fermento per la prima trasferta dell'anno che li porterà nella vicina Emilia: il gruppo Belini Frizzanti e il Club Cavatorti organizzano pullman per la trasferta di domenica 18 agosto a Reggio Emilia per la partita di coppa Italia con il Sassuolo. Prezzo 20 euro con partenza indicativamente fissata alle 17.30 dal bar lory di Via Buonviaggio. Per prenotazioni commentate il post sul gruppo Fb Belini Frizzanti Spezia Calcio.