Secondo posto per Marco Canola di Tour of Japan

La Spezia - Si apre con il secondo posto di Marco Canola il Tour of Japan 2018, la corsa di maggior prestigio e storia del continente Asiatico e uno degli appuntamenti stagionali più importanti del Team Italo-Giapponese. Nel consueto prologo di Sakai il Leader #OrangeBlue, vincitore di 3 tappe e della maglia a punti nella scorsa edizione, si piazza in seconda posizione ad un solo secondo di distanza dal vincitore di giornata. Successo solo sfiorato per Marco Canola ma che ne testimonia ancora una volta il particolare feeling che il corridore ha con questa corsa e che lo motiva ad ottenere il massimo risultato nelle prossime tappe.



È il prologo individuale di 2.600 metri nella città di Sakai che sancisce l’ufficiale inizio del Tour of Japan 2018. Un percorso veloce, tecnico e alla quale non si può concedere distrazioni. L’#OrangeBlue Marco Canola, protagonista nella scorsa edizione e uno dei corridori più attesi in questa, ferma il cronometro a 3’13”, piazzandosi al secondo posto ad un solo secondo di distanza dal vincitore Iann Bibby.



Con queste parole il capitano del team Marco Canola commenta la gara appena conclusa e la propria condizione fisica: “Un prologo molto veloce di soli 2.600 metri ma molto tecnico. Era fondamentale prestare la massima attenzione ad ogni singola curva perché la vittoria si giocava sui centesimi di secondo. Lo testimonia la classifica finale: in 2 secondi sono racchiusi i primi 10 corridori. Mi sento in una buona condizione fisica e cercherò di essere grande protagonista anche in questa edizione. Punterò alla vittoria fin dalla tappa di domani di Kyoto, città in cui vinsi anche nella scorsa edizione”.







Domani il team #OrangeBlue sarà impegnato nella seconda tappa del Tour of Japan 2018, che si svolgerà nella città di Kyoto su un percorso di 105km totali.











CLASSIFICA 1^ TAPPA TOUR OF JAPAN



1 BIBBY Ian JLT Condor



2 CANOLA Marco Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini



3 WOOD Oliver JLT Condor



4 RAIM Mihkel Israel Cycling Academy



5 OKA Atsushi Utsunomiya Blitzen



6 PIPER Cameron Team Illuminate



7 BOLE Grega Bahrain Merida Pro Cycling Team



8 GIACOPPO Anthony Bennelong SwissWellness Cycling Team



9 WILLIAMS Tyler Israel Cycling Academy



10 KREDER Raymond Team UKYO