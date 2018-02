Seconda partita rinviata a Bari in 25 anni, nel 1993 c'era il Pisa

La Spezia - Anche allora era vento siberiano, anche allora non si potè giocare al San Nicola. Era il 3 gennaio del 1993 e in campo dovevano scendere Bari e Pisa per il campionato di serie B, ma la neve arrivò con forza sulla costa Adriatica imbiancando tutte le città dalla Romagna fino al Salento per poi spingersi anche più a sud. Addirittura la lontana Cagliari fu toccata dalle precipitazioni artiche. Ieri a rinviare Bari-Spezia ci ha pensato un evento molto più limitato nel tempo, ma che ha sfruttato un tempismo quasi perfetto: ha messo in allarme le autorità per poi ritirarsi di buon ordine già dal pomerigigo.