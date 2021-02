Se sta bene Saponara? Ha compiuto uno scatto a oltre 36 km/h

La Spezia - Crescita atletica impressionante per Riccardo Saponara. Contro il Milan per lui una prova di grande spessore e di grande intensità. Lo testimoniano anche le statistiche di giornata. Ad un certo punto è stato protagonista di uno scatto a 36.04 km/h, il dato più alto di tutta la giornata di serie A. Alle sue spalle Karsdorp (Roma), Simeone (Cagliari), Saelemaekers (Milan) e Palomino (Atalanta). La centralità di Saponara nella prestazione aquilotta si desume anche dal dato dei falli subiti (4), dei dribbling (4) e infine dei palloni toccati in area avversaria: ben 8.