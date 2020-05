La Spezia - C'è in ballo anche l'ultima rata per i diritti televisivi stagionali della serie B insieme alla ripresa del campionato. Una cifra superiore ai 200mila euro per ogni società, ma soprattutto la certezza di non dover veder sorgere alcun contenzioso con il broadcaster ufficiale della Lega di B. La prossima settimana si attende di avere ulteriori conferme sul via libera ad allenamenti e partite, con una data precisa che rimetterà in moto tutta la macchina