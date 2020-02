Se confermano l'ordinanza, Spezia-Pescara sarà a porte chiuse?

La Spezia - Se il calcio italiano si è messo in standby attendendo l'evolversi della situazione "Coronavirus", ad oggi si può ragionare sugli elementi certi. Non è in discussione lo svolgimento regolare, cioè con il pubblico sugli spalti compresi i tifosi ospiti, di Benevento-Spezia che al pari delle altre gare della B non coinvolte nelle ordinanze delle varie regioni interessate al contagio, si giocherà come da calendario. In serie B a porte chiuse si disputeranno dunque Entella-Crotone

(venerdì), Chievo-Livorno, Cittadella-Cremonese e Venezia-Cosenza (sabato), perchè all'interno delle regioni dove esistono restrizioni: Liguria e Veneto, nella fattispecie, che si sommano ad Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Se prima era una considerazione logica, con il documento emesso quest'oggi dalla Lega di serie B la notizia veste i panni dell'ufficialità.



Un dispositivo varato all'interno delle ordinanze varate fra domenica e lunedì e valide fino alla mezzanotte del primo marzo: dopo di che si vedrà. Lo Spezia come tutti gli altri club non può che allenarsi e guardare gli eventi in tempo reale, un po' come i suoi tifosi. Ma, visto il calendario, il club di Via Melara è per forza di cose interessato alle prossime decisioni che la Federcalcio diramerà come sempre dopo aver sentito il governo: già, perchè nella settimana entrante la cadetteria sarà impegnata nel turno infrasettimanale ed i bianchi ospiteranno mercoledì 4 marzo alle 21 il Pescara. Se l'ordinanza emessa dal presidente della Regione Giovanni Toti, dovesse essere confermata, a maggior ragione visti gli ultimi episodi di contagio in Liguria e alla Spezia, vien da sè che anche il "Picco" potrebbe vedersi costretto alla disputa della gara a porte chiuse un po' come previsto appunto venerdì al Comunale di Chiavari per la partita dell'Entella.