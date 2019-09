Scuffet verso l’esordio: “Quanta qualità tra lui e Krapikas”

La Spezia - A Udine il grande esordio, che gli mise addosso le attenzioni di tutta l’Europa calcistica. Chissà che Simone Scuffet non trovi proprio alla Dacia Arena la sua prima presenza con la maglia dello Spezia. “Ci sono grosse possibilità di vederlo in campo - dice Italiano alla vigilia della partenza -. Ha grosse qualità e ha sfiorato i top club in tempi recenti. Sono sicuro che se dovesse toccare a lui, la prestazione ci sarà. Tra lui e Krapikas ho due ragazzi giovani di grande qualità in porta. Lo dico perché lavorano con grandissimo impegno, so che posso sbilanciarmi. Io credo che con il lavoro possono diventare affidabilissimi”.



A.BO.