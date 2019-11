Scuffet versione serie A, Ramos si conferma protagonista

La Spezia - Scuffet 7.5

Risponde a guanti aperti dopo soli 120’’ di orologio al tentativo di Garritano che tornerà poco dopo a bussare con ben altra irruenza: la deviazione sul palo salva lo Spezia. Ma soprattutto al 20’ risponde di no alla botta di Segre prima di ripetersi sull’ostinato Garritano per due volte con grande e inedita sicurezza.



Vignali n.g.

Garritano lo brucia in velocità nell’azione del palo, in cui per verità è un po’ tutta la difesa imbambolata. Ma poco dopo esce di scena dopo uno scontro aereo con Bertagnoli, impatto secco che lo manda al tappeto. Cambio immediato, il Picco applaude, la botta e’ violentissima.

(Dal 14’pt Ferrer 6: il ritmo partita lo prende subito e nella prima sgroppata della sera mette nel mezzo una palla migliore degli interventi dei compagni. Migliora in mezzo alle difficoltà e con lui la squadra, esalta la gente di Viale Fieschi con due scivolate anni ‘80 ma ad un attimo dalla fine ha l’attimo del ‘belinone’ senza pagare dazio. Peccato di gioventù).



Terzi 6.5

E’ una serata dalle attenzioni massime perché Rodriguez e Meggiorini non saranno dei goleador da almanacchi ma conoscono bene il loro mestiere. Anche lui però e alla fine il Chievo non giocherà mai una palla veramente pulita. Guida).



Capradossi 6.5

A fare la guerra con Meggiorini e Rodriguez va senza tremori, unica sbavatura un’uscita d’area troppo disinvolta. Armatura indossata, la mette sul fisco con quel marcantonio di Cesar e non perde il confronto.



Ramos 7

L’alto coefficiente di difficoltà della serata lo responsabilizzano: il suo raggio d’azione si accorcia ma la sua azione di contenimento è encomiabile e ad un certo punto è protagonista: prima si prende l’ovazione del Picco per una sontuosa giocata sul posto poi si immola sul tiro ad occhi chiusi di Rodriguez. Completa la sua partita mvp con una diagonale difensiva dopo 40 metri di rincorsa.



Bartolomei 6

Che fatica contro un avversario così ben messo, ma la parte l’aveva studiata. Una gara di sacrificio che prende una piega più offensiva soltanto dopo un’ora e nel finale lo vede anche tentare la sua specialità. Ma stavolta la biglia non gira dentro i legni.



Ricci M. 6

La caratura degli scaligeri si vede soprattutto nel suo raggio d’azione: più che un direttore d’orchestra per un’ora somiglia più al leader di una band underground. Ne esce con pazienza, col gioco semplice che alla lunga ammorbidisce i veneti. Meno preciso del solito nell’appoggio ma c’è da muoverla veloce contro chi corre più veloce di te.



Mora n.g.

Fino a quando è rimasto in campo si è visto poco poi in quel passaggio si allunga l’adduttore e frana al suolo. Troppo poco per valutarlo.

(Dal 27’ Maggiore 6, come nessuno in categoria, sa entrare in campo ed essere decisivo: il suo colpo di tacco libera Ragusa e anche un po’ lo Spezia dalle catene. La gara è dura, lui s’arrabbia e rischia qualcosa di disciplinare poi abbandona gli istinti e si rimette a correre



Ragusa 6

Finalmente titolare, si vede lontano un miglio che ha voglia di spaccare il mondo al cospetto di un Bertagnoli che lo seguirà ovunque e di un Cotali che lo limiterà con paziente efficacia. È più quello che vorrebbe fare di quel che combina ma si intravedono quelle caratteristiche che lo hanno reso uno dei top player della B degli ultimi anni.



Gudjohnsen 6.5

Vaisanen e Cesar come le due facce dell’hamburger, lui nel mezzo vorrebbe essere carne e invece è lattuga. Peccato per quell’anticipo di Cesar a centimetri dalla porta ma soprattutto mannaggia a quel palo che prende con un mancino da fermo di grande qualità. (Dal 28’st Gyasi 6: Entra e fa quello che deve fare a parte tirare in porta ma di sponda sta imparando i movimenti e Cesar deve usare le maniere forti. Sarebbe un sogno metterla dentro in quell’ultimo colpo di testa ma i suoi sono minuti di sostanza).



Bidaoui 6

Studiato ed imbrigliato da un Dickmann che non gli lasciare il tempo di preparare le sue finte. Partecipa come poche altre volte alla fase difensiva, accorciando i reparti. Nel secondo tempo parte da più lontano e paradossalmente trova più mare dove nuotare e anche un paio di conclusioni respinte.



All. Vincenzo Italiano 6.5

Il Chievo è la miglior squadra vista al Picco: veloce, esperto, quadrato, pigia subito sull’acceleratore e lo Spezia ripiega. Ma un conto e’ compattarsi, un altro farsi schiacciare e nei primi 30’ il mister è costretto a sbracciarsi per cambiare antifona. Due sostituzioni in 27’ condizionano meno di quanto si potesse temere: Maggiore e Ferrer entrano con lucidità e lo Spezia si alza e respira. La porta però è lontana e quando Gudj imbraccia il cannocchiale è il legno a dire di no. Il suo Spezia si vedrà nell’ultimo specchio quando il Chievo ha la lingua a terra e le giocate si possono liberare. Esce con la sua squadra con gli applausi di tutti, come se avesse vinto).





Fabio Lugarini