Scuffet oggi e domani, ma c'è il nodo ingaggio

La Spezia - Quella uscita a metà strada nel finale della partita di Benevento è stata l'ultima scoria espulsa. Il costeggiare di questi anni senza che l'ancora prendesse mai la fonda giusta sembra davvero finito. Il Simone Scuffet spezzino è uno che in metà delle partite ha chiuso senza neanche prendere un gol, che ha salvato il risultato in più di un'occasione e che ha chiuso il cerchio del palleggio dal basso. Quello che Vincenzo Italiano vuole dal primo giorno in cui è arrivato, la capacità di tenerla bassa dal primo passaggio per fare un certo tipo di gioco e che non può prescindere da un portiere che abbia anche un po' i piedi del libero.

Oggi è il titolare indiscusso. C'è stata tutta la fase della gestione del passaggio del testimone che inizialmente aveva in mano Krapikas per diritto di "anzianità" in rosa; un passaggio reso brusco da quell'errore contro il Trapani che aprì la porta alla più bruciante delle sconfitte di questi mesi. Poi tutto è andato come nelle più rosee previsioni, senza bisogno di pressioni ulteriori da parte dell'Udinese. Il 23enne alla Spezia si trova a meraviglia, pare non gli dispiacerebbe affatto potersi fermare anche dopo l'anno di prestito. Il club aquilotto da parte sua ha il diritto di riscatto da poter esercitare, ma dovrebbe accollarsi poi un ingaggio fuori parametro ad oggi. Situazione in ogni caso da tenere a mente.