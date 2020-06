La Spezia - Cartellino numero cinque per Beppe Mastinu, che salterà la trasferta di venerdì sera sul campo del Frosinone. Era uno dei tanti centrocampisti a rischio squalifica della truppa di Italiano. Da monitorare la condizione di Scuffet, reduce da una botta al ginocchio a Verona e che è sceso in campo non al cento per cento questa sera.