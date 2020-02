Scuffet e quella porta inviolata da 223'. L'ultima volta si fermo a 407'

La Spezia - Lo Spezia non subisce gol in serie B da 223’. L'ultima rete incassata nel successo per 2-1 a Crotone del 25 gennaio scorso, rete rossoblu di Maxi Lopez su rigore al 47’. Da allora si sommano i residui 43’ dello “Scida” e le intere gare vinte su Pordenone (1-0 al “Picco”) ed a Perugia (3-0). Non è tuttavia la migliore striscia del campionato per gli aquilotti che già nel girone d'andata avevano blindato la loro porta, fermandosi a 407': fu il salernitano Jallow in quell'occasione a riazzerare il conto.