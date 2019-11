Scuffet e i centrali la tengono viva, Ramos cosa ti salta in mente?

La Spezia - Scuffet 7 - Tiene in piedi lo Spezia con almeno tre parate decisive, la prima dopo pochi secondi.



Ferrer 6 - Deve tenere a bada l’estro di Pierini e ci riesce bene, ma si dimentica nel frattempo di dare una mano avanti.



Erlic 6,5 - Sembra giocare con Capradossi da anni per come i due si muovono bene assieme. Gestisce bene le sue forze.



Capradossi 6,5 - All’ora di gioco, quando sono già spariti i palloni al Marulla, chiude Pierini in tackle tenendola viva. Prestazione senza sbavature.



Ramos 4,5 - Due ammonizioni, una più gratuita dell’altra, nel giro di tre minuti. Il tutto mentre la partita era già pareggiata e le possibilità di contropiede si materializzavano all’orizzonte.



Maggiore 6 - Manca un po’ il ritmo in generale, lui come sempre ci prova a metterci qualcosa in questo senso ma brilla soprattutto per applicazione tattica oggi.



Bartolomei 5,5 - Gli scappa Riviere su quel calcio d’angolo e questa è la sua macchia, perché per il resto gioca una partita molto sostanziosa.



Mastinu 5,5 - Va vicinissimo a farsi buttare fuori nel finale del primo tempo con due interventi pieni di foga. Italiano subodora il pericolo e lo richiama presto (dal 1’st Acampora 6 - Un tempo positivo per riprendere il passo)



Ragusa 6 - In ombra per un’ora abbondante, poi si materializza l’azione in cui può esaltarsi. Stoico nel finale, tutto solo là davanti.



Gudjohnsen 6 - Perfetto il tocco per far andare Ragusa in porta, bravo anche nel far ammonire Monaco prematuramente. Non ha molto spazio in area (Dal 42’st Terzi Sv)



Bidaoui 6,5 - Come sempre il più pericoloso, ma questa volta ingabbiato da Braglia le sue ottime intenzioni si fermano al limite dell’area. Esce acciaccato (dal 26’st Marchizza 6 - Intelligente la sua interpretazione del ruolo di terzino, con anche una sortita offensiva)





All. Vincenzo Italiano 6 - Si trova di fronte esattamente ciò che attendeva, ovvero un’avversaria che cambia sistema di gioco continuamente e non offre punti di riferimento. Il bello Spezia di domenica scorsa però non c’è ad approfittare delle titubanze tattiche del Cosenza. Così di azioni da gol se ne contano pochissime e alla fine il pareggio è un ottimo risultato, per prestazione e classifica. Certo, se Ramos non si fosse fatto buttare fuori sarebbe forse potuta venire una partita diversa negli ultimi venti minuti.