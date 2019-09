Scuffet e Maggiore pronti, Ragusa va in panchina

La Spezia - Pronto al debutto Scuffet, sale nella considerazione Maggiore, ancora scarse le possibilità di vedere Ragusa dal primo minuto. Stabili tutti gli altri. Il borsino al ritorno in campo è più o meno questo, con la sconfitta contro il Crotone che ha lasciato l'amaro in bocca a Vincenzo Italiano e la sosta che ha concesso molto tempo per ragionare sugli errori commessi. I cambi, se ci saranno, si attendono in ogni caso minimi. Anche Vignali e Ramos, i due terzini piuttosto deludenti all'esordio casalingo, vanno verso la conferma.

I bianchi dunque dovrebbero presentarsi questa sera con il debuttante Scuffet in porta, impegnato sullo stadio di casa sua per la prima da aquilotto. Vignali, Terzi, Capradossi e Ramos la linea di difesa a quattro. In mediana c'è Matteo Ricci davanti alla difesa, con Bartolomei a destra e la seria candidatura di Maggiore al posto di un Mora che, come un anno fa, pare avere bisogno di qualche tempo per carburare. In avanti le condizioni di Galabinov lo candidano alla maglia da titolare, con Federico Ricci e Gyasi ai suoi fianchi.



Qui Pordenone. Anche i Ramarri scelgono un portiere debuttante in stagione, ovvero lo scuola Inter Di Gregorio che sostituisce l'indisponibile Bindi. Almici e De Agostini i due terzini con Camporese che farà coppia con Barison al centro. In mediana ecco Burrai con Pobega e Gavazzi ai suoi fianchi. Il trequartista del 4-3-1-2 sarà Chiaretti con Ciurria e Candellone che sembrano favoriti per formare la coppia d'attacco.