Scuffet: "Espulsione Erlic episodio esagerato ma bravi a reagire"

La Spezia - "L'importante per noi erano e sono i punti, la classifica è cortissima e c'è bisogno di vincere sempre. Rimanere in dieci però non è facile ma come a Venezia non abbiamo preso gol e questo è per merito di tutti. Ancora una volta è venuta fuori la forza di questo gruppo. Abbiamo cambiato marcia? Rispetto all'inizio siamo riusciti ad equilibrarci in difesa: prima magari facevamo tanto possesso ma quando gli avversari tiravano facevano gol. Ora è diverso. L'espulsione di Erlic? E' un episodio esagerato, ma noi siamo stati bravi a reagire, siamo in un buon momento difensivo".