Scuffet: "Dobbiamo imparare dai nostri errori"

La Spezia - "Sono contento per l'esordio, ma non posso essere felice in una giornata come oggi. Non sono arrivati punti nonostante una buona partita, in cui abbiamo controllato il gioco in buona parte del match. Dobbiamo migliorare". Simone Scuffet non può esultare a casa sua, in quella Dacia Arena (già stadio Friuli) che l'ha visto crescere. "Sia in allenamento che in partita diamo tutto e facciamo di tutto per fare in campo quello che proviamo in settimana. Quando non segni non è facile fare risultato, ma ci impegneremo di più tenendoci la parte della prestazione positiva. Perugia? Il calcio è bello perché ogni settimana hai modo di rifarti. Loro si sono rinforzati molto e hanno obiettivi importanti. Dimostriamo di avere imparato dai nostri errori".