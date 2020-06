Scontri diretti play-off, venerdì sera c'è anche Frosinone-Cittadella

La Spezia - Non solo Chievo-Spezia. In ottica play-off c'è anche Frosinone-Cittadella tra gli scontri diretti di questa 30esima giornata di campionato. I padroni di casa ritrovano Dionisi, cannoniere e giocatore carismatico, e sfidano la squadra con il miglior ruolino di marcia in trasferta del campionato insieme al Benevento. Proprio i sanniti ospita l'Empoli di Marino alla caccia dell'ottavo posto che è oggi del Chievo. Il Crotone se la vedrà con il Perugia di Serse Cosmi mentre la Salernitana è di scena al comunale di Chiavari e il Pordenone sul sintetico di Trapani.