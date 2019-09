Sconto per chi ha meno di trent'anni per risvegliare il Picco

La Spezia - Curva Ferrovia a 8 euro e distinti a 13 euro se hai tra i 14 e i trent'anni. Lo Spezia prova a scuotere la piazza in vista della partita di sabato contro il Perugia, una delle formazioni che si è maggiormente rinforzata durante lo scorso mercato estivo. Sconti sui due settori più caldi del tifo per chi è tra l'adolescenza e la maturità. A partire dalle 16 di oggi sarà attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida di sabato 21 settembre alle 15.



PREZZI TARIFFA SPECIALE 14-30 PER UN "PICCO" A MISURA DI GIOVANE

CURVA FERROVIA 8 €

GRADINATA 13 €



I biglietti in questione saranno acquistabili esclusivamente in modalità online e fino alle 24 di venerdì 20 settembre.



I restanti tagliandi saranno disponibili invece nei punti vendita del circuito ETES sul territorio nazionale, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio 'Picco' il giorno della partita a partire dalle 12.